Названо ключевое значение третьего боя для карьеры Шавката Рахмонова в UFC

Журналист портала USA Today Sports Нолан Кинг назвал бой между Шавкатом Рахмоновым (13-0) и Карлстоном Харрисом (17-4) из Гайаны битвой новых чемпионов. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он поделился своими ожиданиями от схватки и назвал своего фаворита.

Их поединок запланирован на 5 февраля, а место проведения станет известно позже.

"Два бойца стартовали убойно. Они размазали своих соперников, а сейчас будут биться друг с другом. Это проверка на прочность, которая определит опасного проспекта полусреднего веса. Победа в этой схватке обеспечит бойца попаданием в топ и поединком с серьезным конкурентом. Я с нетерпением жду этого противостояния. Его исход выглядит непредсказуемым. Хотя, лично мне, больше по душе Рахмонов. Это невероятный монстр, который силен в разных аспектах единоборств. Я думаю, что он фаворит", - отметил Кинг.

Шавкат Рахмонов официально объявил о проведении третьего боя в UFC

Напомним, что Рахмонов провел два боя под эгидой промоушена. Последний состоялся в рамках турнира UFC Vegas 30 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Во втором раунде казахстанец провел удушающий прием и заставил сдаться бразильца Мишеля Празереса. А в дебютной схватке он также досрочно взял верх над другим бразильцем Алексом Оливейрой. В активе Харриса также два боя в UFC, в которых одержал две победы нокаутом в первом раунде.