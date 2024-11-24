Названо качество Рахмонова, вызывающее страх в UFC

Автор Youtube-канала MMA Che раскрыл ключевое преимущество казахстанского бойца Шавката Рахмонова (18-0) над соперниками, передает Vesti.kz.

7 декабря Рахмонов проведет бой с непобежденным ирландским бойцом Иэном Гэрри (15-0).

"Лучший аспект Шавката Рахмонова - это сильное давление, которое он оказывает на соперника, когда перевел его в партер. Да, у него хватает хороших навыков, но этот, как по мне, - абсолютно лучший. Он просто не дает тебе никакого пространства для действий. Он всегда касается тебя, просто накрывает тебя. Ты ничего не можешь сделать, чтобы остановить это. Я уверен, что многие просто боятся даже думать о такой ситуации", - говорит автор канала.

Напомним, чемпионом дивизиона является Белал Мухаммад, который завоевал пояс в полусреднем весе благодаря победе над британцем Леоном Эдвардсом на турнире UFC, состоявшемся 27 июля 2024 года в Манчестере. Он должен был драться с казахстанцем, но из-за состояния здоровья отказался от боя.

Рахмонов последний раз бился 16 декабря 2023 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона.