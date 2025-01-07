Названа цена победы Алмабаева в следующем бою UFC

Сайт MMAMania.com уверен, что боец UFC из Казахстана Асу Алмабаев может сделать серьезную заявку на получение титульного поединка в наилегчайшем весе, если 1 марта победит в Лас-Вегасе австралийца Стива Эрцега, передает Vesti.kz.

Эрцег занимает девятое место в дивизионе наилегчайшего веса UFC, тогда как Алмабаев находится на восьмой позиции.