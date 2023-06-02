Названа главная проблема для Чимаева в поединке с Усманом

Известный тренер по ММА Хавьер Мендес высказал свое мнение о предстоящем поединке между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и нигерийским файтером Камару Усманом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Чимаев и Усман согласились на проведение боя через социальные сети.

"Мне кажется, Хамзату было бы лучше подраться с Алексом Перейрой или Исраэлем Адесаньей в среднем весе, чем против Камару Усмана. Все из-за борьбы. Да что уж там, Камару - борец олимпийского уровня. Хамзат - тоже прекрасный борец, но теперь ему предстоит противостояние с борцом, который, возможно, даже лучше него. Конечно, было бы интересно увидеть этот бой. Но я вижу Чимаева будущим чемпионом UFC в среднем весе", - заявил Мендес в интервью Helen Yee Sports.

Отметим, что Чимаев последний бой провел в сентябре 2022 года, когда удушающим приемом в первом раунде финишировал американца Кевина Холланда. Для него это шестая победа в шести поединках UFC.

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