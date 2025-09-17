Назван самый опасный соперник для Чимаева. Это не Рахмонов

Бразильский боец Гилберт Бёрнс рассказал, кто в среднем весе UFC способен побить Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ. По мнению экс-претендента на титул, самым опасным соперником может стать нидерландец Ренье де Риддер, передают Vesti.kz.

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев выступает в американском промоушене с 2020 года. До недавнего времени все его поединки заканчивались досрочно, но первым, кто сумел выдержать весь бой против Чимаева, стал Гилберт Бёрнс.

Бёрнс подробно рассказал о том, кто может составить ему конкуренцию:

"Я даже разговаривал на эту тему с тренером Чимаева по джиу-джитсу. И я его спросил: "Как ты считаешь, кто для вас — самый сложный бой?" А он мне такой: "Я дам тебе ответ. Но давай ты сперва сам скажешь, кого считаешь самым опасным". Я сказал, что считаю таковым Ренье. А он мне: "Я тоже. У меня даже есть все его видео. Я все его бои пересмотрел", — приводит слова Бёрнса vRINGe.com.

По мнению Бёрнса, физические данные Ренье де Риддера делают его потенциально опасным для Чимаева:

"Думаю, он может победить. Я тренировался с ним несколько раз. Он очень хорош. Он очень длинный. Очень большой. Он просто огромный. Я без понятия, как он делает лимит этого веса".

Напомним, что в августе Чимаев завоевал чемпионский титул UFC в среднем весе, уверенно победив южноафриканца Дрикуса Дю Плесси.

Во времена выступлений Чимаева в полусреднем дивизионе не раз поднималась тема его возможного поединка с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым. Однако она не переросла в серьезное противостояние.

На данный момент Рахмонов продолжает восстановление после перенесённой весной операции. Последний бой казахстанец провёл в декабре прошлого года, когда единогласным решением судей взял верх над ирландцем Иэном Гэрри.