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UFC
Вчера 16:37
 

Назван победитель противостояния Рахмонов - Мухаммад в UFC

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Назван победитель противостояния Рахмонов - Мухаммад в UFC ©UFC

Президент лиги Fight Nights Global россиянин Камил Гаджиев высказался о возможном поединке казахстанца Шавката Рахмонова (19-0) против экс-чемпиона полусреднего веса - американца Белала Мухаммада (24-4), передают Vesti.kz.

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Президент лиги Fight Nights Global россиянин Камил Гаджиев высказался о возможном поединке казахстанца Шавката Рахмонова (19-0) против экс-чемпиона полусреднего веса - американца Белала Мухаммада (24-4), передают Vesti.kz.

Ранее комментатор UFC Джон Аник анонсировал бой между ними, который, по его словам, должен пройти в октябре текущего года.

"Если этот бой возглавит турнир - бой будет пятираундовым. Хорошая проверка для Шавката. Я думаю, что Шавкат, если по здоровью все будет хорошо, то Шавкат у Белала, в прицнипе, должен выигрывать

Для него (Рахмонова) это будет очередная хорошая проверка, чтобы заявлять о своих титульных амбициях", - сказал Гаджиев на своем Youtube-канале.

Изначально поединок за титул лучшей лиги мира должен был состояться в декабре прошлого года: соперниками должны были стать Белал Мухаммад и Шавкат Рахмонов. Однако тогда Мухаммад был вынужден сняться с боя из-за инфекции стопы. Его заменил ирландский проспект Иэн Гэрри (16–1), который уступил Рахмонову единогласным решением судей.

Чемпионский бой с участием Белала перенесли на май 2025 года, но уже на этот раз сражение сорвалось по вине Шавката — он получил травму после победы над Гэрри. В результате в октагон против Мухаммада вышел австралиец Джек Делла Маддалена (18–2), который одержал победу и завоевал чемпионский пояс UFC в полусреднем весе.

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