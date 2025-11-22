Назван победитель боя Асу Алмабаев - Алекс Перес на UFC Катар

Российский сайт Livesport сделал прогноз на бой между казахстанцем Асу Алмабаевым и американцем Алексом Пересом, который состоится на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

Их поединок в лимите наилегчайшего веса пройдёт вечером 22 ноября. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

"Алмабаев будет использовать свое борцовское преимущество и постоянно давить на оппонента. Перес попытается контратаковать, но после долгого простоя и травмы вряд ли сможет выдержать высокий темп казахстанского бойца. Алмабаев будет доминировать в партере и контролировать ход поединка, однако для досрочной победы может не хватить агрессии и урона. Прогноз: Победа Асу Алмабаева по очкам", - пишет источник.

В последний раз Асу Алмабаев (22–3, UFC 5–1) дрался в июле: казахстанец встретился с перуанцем Хосе Очоа (8-2) и по итогам трех раундов одержал победы единогласным решением судей.

Алекс Перес (25–9, UFC 7–5) не выходил в октагон с июня прошлого года: в последнем бою американский файтер сразился с японцем Тацуро Таирой (17-1) и досрочно проиграл ему — во втором раунде бой был остановлен из-за травмы американца.