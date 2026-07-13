Назван гонорар Макгрегора после поражения за 69 секунд на UFC 329

Долгожданное возвращение экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора в октагон после пятилетнего перерыва обернулось катастрофой, но принесло ему рекордный чек, передают Vesti.kz.

В Лас-Вегасе на турнире UFC 329 ирландец проиграл американцу Максу Холлоуэю техническим нокаутом всего за 69 секунд первого раунда. Причиной остановки поединка стала внезапная травма колена Конора при неудачном приземлении на первых секундах встречи.

Аналитический ресурс SalaryLeaks совместно с ведущими инсайдерами индустрии представил детальный расклад гонораров участников главного боя вечера.

Расклад гонораров участников главного боя:

Конор Макгрегор: $32 000 000

• Гарантированный базовый оклад: $15 000 000

• Спонсорские и медиа-выплаты (оценка): $17 000 000

Макс Холлоуэй: $5 000 000

• Гарантированный базовый оклад: $3 000 000

• Бонусы и проценты: $2 000 000

Плата за имя: топ-выплаты Макгрегора в UFC

Несмотря на то, что за последние 10 лет Конор одержал всего одну победу, он остаётся самым высокооплачиваемым бойцом в истории смешанных единоборств. Поединок против Холлоуэя сравнялся по доходности с третьим боем ирландца против Дастина Порье:

• Хабиб Нурмагомедов - $50 000 000

• Дастин Порье III - $32 000 000

• Макс Холлоуэй II (UFC 329) - $32 000 000

• Дастин Порье II - $20 000 000

Абсолютным финансовым пиком в карьере ирландца за пределами ММА до сих пор остаётся легендарный боксерский поединок 2017 года против Флойда Мейвезера, за который Макгрегор заработал гарантированные 100 миллионов долларов.

Сам Конор после боя заявил, что не имел никаких скрытых повреждений до выхода в клетку, назвав произошедшее "настоящим адом". Тем временем триумфатор поединка Макс Холлоуэй вместо празднований уже призвал промоушен организовать полноценный незамедлительный реванш.

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