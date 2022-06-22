Назван главный минус Исмагулова после пятой победы в UFC

Британский журналист Бен Смит в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился впечатлениями от победы казахского бойца UFC Дамира Исмагулова над шведом грузинского происхождения Гурамом Кутателадзе. Также он оценил его перспективы в промоушене и назвал его главный минус.

Соперники встретились в рамках турнира UFC on ESPN 37 в Остине (Техас, США) в легком весе. Поединок продлился в течение трех раундов, после чего судьи отдали победу Исмагулову.

Видео полного боя, или как Дамир Исмагулов победил "Грузинского викинга" в UFC

"Исмагулов - крепкий боец, способный попасть в топ-15 рейтинга, но его потенциала не хватит для доминирования в дивизионе. Легкий вес всегда был самым зрелищным и конкурентным. Здесь нельзя терять темп.

К тому же ему не хватает дерзости, нет яркого поведения вне клетки. Также он не отмечается особой брутальностью в самих поединках. Он крепкий середняк. Думаю, что он может попасть в элитный список, но о большем мечтать не получится. У него слишком сильный дивизион", - отметил Смит.

Отметим, что Исмагулов впервые провел бой в главном карде турнира. Он стал для него пятым в UFC, где он еще не проигрывал. Однако несмотря на успех, боец не попал в топ-15 рейтинга дивизиона. Кутателадзе же провел лишь второй бой под эгидой промоушена и потерпел в нем первое поражение.

После победы Исмагулов бросил вызов экс-претенденту на титул UFC.