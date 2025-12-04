Назван главный фаворит на бой с Махачевым за пояс UFC: он бился с Рахмоновым

Эксперт UFC Ариэль Хельвани считает, что ирландец Иэн Гэрри (17-1) чаще выручал промоушен за последний год, чем бывший чемпион американец нигерийского происхождения Камару Усман (21-4) за четыре года, и именно он заслуживает бой с лидером рейтинга P4P россиянином Исламом Махачевым (28-1), передают Vesti.kz.

Почему Гэрри, а не Усман

"Нам пытаются объяснить, почему Камару заслуживает получить бой с Исламом. Как мы уже говорили прежде, у Усмана 1 победа за последние 4 года. У него была серия из 3 кряду поражений. Он пропустил предыдущий год. А до этого в последний раз побеждал в 2021 году. А вот Гэрри в прошлом году провёл 3 боя. В том числе и бой на коротком уведомлении с Шавкатом Рахмоновым. В том числе мэйн ивент на коротком уведомлении с Карлосом Пратесом. Причём, он побил Пратеса, а затем ещё и бывшего чемпиона Белала Мухаммада. За последний год он сильно помог UFC. Больше дрался, больше побеждал, чаще выручал промоушен, чем Усман за последние 4 года", - приводит слова Хельвани vRINGe.com.

Напомним, что Махачев был чемпионом UFC в лёгком весе. Впоследствии он перешёл в полусредний дивизион и 15 ноября отобрал титул у австралийца Джека Деллы Маддалены, победив его по очкам в главном событии турнира UFC 322 в Нью-Йорке (США).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!