Назван единственный шанс Волкановски на победу в бою с Махачевым

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартянян высказался о поединке своего соотечественника и чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева с австралийцем Александром Волкановски, сообщают Vesti.kz.

Их бой возглавит турнир UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

"Я думаю, что Волкановски согласился на этот бой только потому, что изначально немного весит. У него одна задача - сделать вес. Единственный шанс Волкановски, это ошибка Ислама. Я не понял, в чем была фишка, когда запасным бойцом на этот поединок считался поляк Мариуш Гамрот. Он прошел тренировочный лагерь, был готов.

Хотя с точки зрения UFC, все понятно. В первом бою Волкановски показал хороший уровень сопротивления, и как будто у болельщиков и экспертов остались вопросы, кто же сильнее. Хотя по факту, Ислам был лучше. В то, что у Даны Уайта заранее были какие-то негласные договоренности с Волкановски по поводу замены, я не верю. Иначе бы Алекс готовился, а не пивко попивал. На мой взгляд, было бы гораздо интереснее, если бы UFC сразу объявили о том, что запасным на этот бой будет Волкановски, подготовив аудиторию заранее", - приводит слова Вартаняна "Лента.ру".