Назван боец, превзошедший Хабиба в UFC

Известный американский комментатор UFC Джо Роган прокомментировал победу российского чемпиона Ислама Махачева (27-1) на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе, сообщают Vesti.kz.

19 января Махачев одержал яркую победу над бразильцем Ренато Мойкано (20-6-1), финишировав соперника и успешно защитив свой титул чемпиона UFC в легком весе. Роган высоко оценил мастерство и уверенность Махачева, заявив, что Ислам превзошел легендарного Хабиба Нурмагомедова.

"Ислам просто сенсационный. Он столкнулся с давлением, вышел против неожиданного противника, парня, в которого никто не верил, который очень опасен и которому нечего терять. И Ислам сразу провернул победный прием против обладателя черного пояса по джиу-джитсу.

Я думаю, Махачев превзошел Хабиба. Ударка Ислама - то, что отличает его. Хабиб был машиной для уничтожения соперников на земле. Но Махачев привнес в свою игру ударку элитного уровня", - заявил Роган в эфире ESPN.