"На примере Жумагулова". Алмабаева предостерегли перед дебютом в UFC

Нидерландский обозреватель Марсель Дорф прокомментировал корреспонденту Vesti.kz перспективы казахстанца Асу Алмабаева (17-2) в UFC. В ходе беседы эксперт сделал прогноз на дебютный бой бойца из Казахстана против ямайца Оде Осборна (12-5).

Их поединок состоится 5 августа этого года в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Обо бойца выступают в лимите легчайшего веса.

"Алмабаев интересный боец. В нескольких поединках Brave FC он показал себя неуступчивым, разносторонним и перспективным. В UFC его ждет серьезное испытание. Легчайший дивизион считается одним из самых непредсказуемых. В этом весе выступает его соотечественник Жалгас Жумагулов, на примере которого можно понять, насколько сложными здесь выдаются противостояния. Бой против Оде для меня выглядит непредсказуемо. Я не могу выделить фаворита в противостоянии", - поделился Дорф.

Асу Алмабаев прокомментировал свой дебют в UFC

Добавим, что Осборн провел в UFC уже семь боев: четыре победы и три поражения. Он дрался сразу с несколькими соперниками казахстанца Жалгаса Жумагулова: Джером Ривера (10-6), Чарльз Джонсон (13-5), Манел Капе (18-6), Тайсон Нэм (21-13-1).

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