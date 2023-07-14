"Мы взорвем". Соперник Максума по дебюту в UFC озвучил громкое обещание

Опытный американский боец Тайсон Нэм (21-13-1) против которого казахстанец Азат Максум (16-0) проведет дебютный бой на турнире UFC on ESPN 49 (UFC Vegas 77) высказался о предстоящем поединке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой 16 июля пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

"Азат Максум - непобежденный боец, на которого UFC, вероятно, возлагают надежды как на будущего чемпиона. Поэтому они выводят этого молодого льва против старого. Посмотрим, кто в итоге возьмет верх. Чувствую, что наши с ним стили схлестнутся, и мы взорвем. Это будет захватывающее зрелище.

Я всегда был хорошо мотивирован. Возможно, в этот раз мне придает дополнительной мотивации тот факт, что я являюсь аутсайдером. Если вы посмотрите на мой послужной список, то увидите, что порой я отлично проявлял себя, когда не был фаворитом. Это по-настоящему волнующе. Многие бойцы не любят этого, а я чувствую, что смогу преуспеть и выложиться на максимум.

Это последний бой по моему второму контракту с UFC. То самое время, чтобы совершить прорыв. Мне необходимо показать прекрасное выступление. Думаю, это любого мотивирует", - сказал Нэм в интервью пресс-службе UFC.