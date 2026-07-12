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Мощным нокаутом завершился бой на турнире UFC с возвращением Макгрегора

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Мощным нокаутом завершился бой на турнире UFC с возвращением Макгрегора Фото: depositphotos.com©

Бразильский средневес Райан Гандра одержал досрочную победу на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Бразильский средневес Райан Гандра одержал досрочную победу на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником стал американец Закари Риз. Поединок завершился уже в стартовом раунде: Гандра обрушил на оппонента мощный удар левой рукой, после которого рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут.

Для бразильца эта победа стала десятой в профессиональной карьере и девятой подряд. В активе Риза теперь четыре поражения.

Напомним, что в главном бою турнира бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведет реванш с Максом Холлоуэем в полусреднем весе. Для знаменитого ирландца это будет первый выход в октагон с июля 2021 года, когда он получил тяжёлый перелом ноги в поединке против Дастина Порье.

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