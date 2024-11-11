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"Мог бы побить кого угодно". Хабиб - об истинной причине завершения карьеры в MMA

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"Мог бы побить кого угодно". Хабиб - об истинной причине завершения карьеры в MMA ©instagram.com/khabib_nurmagomedov

Легендарный боец Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру в 2021 году, рассказал о своем решении покинуть октагон, сообщают Vesti.kz.

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Легендарный боец Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру в 2021 году, рассказал о своем решении покинуть октагон, сообщают Vesti.kz.

Он трижды успешно защищал титул чемпиона UFC. С тех пор руководство промоушена неоднократно предпринимало попытки вернуть звездного бойца в октагон, но Хабиб ясно дал понять: его решение окончательно и пересмотру не подлежит.

В интервью PBD Podcast Хабиб объяснил этот момент:

"Даже сейчас верю, что мог бы побить кого угодно. Я не старый. Просто многие позабыли о том, почему я принял решение завершить карьеру. Я его принял не из-за возраста. А из-за смерти отца. Я не хотел продолжать без него. Многие тренируются 10-20 лет. Но они не воины. Профессионалы, но не воины. У них нет этого менталитета внутри. Просто я родился спортменом с менталитетом воина. Чтобы стать чемпионом, чтобы защищать свой титул, чтобы быть лучшим в мире, нужны обе эти вещи. Нужно оставаться профессионалом и обладать сердцем воина".

Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году, одержал 29 побед в 29 боях ММА. Бывший чемпион UFC в легком весе. Также был внесен в Зал славы UFC.

Нурмагомедов Хабиб UFC MMA

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