"Мало того, что фаворит, так еще и зол". Эксперт - о шансах Рахмонова на победу на UFC 285

Российский ММА-журналист и инсайдер Игорь Лазорин сделал прогноз на бой между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и американцем Джеффом Нилом, передают Vesti.kz.

Он уверен в победе казахстанца.

"Я даю победу Шавкату Рахмонову, который мало того, что фаворит, так еще и зол на Джеффа Нила за проваленное взвешивание. Тут досрочное завершение боя", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, что их бой состоится в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) и войдет в главный кард турнира UFC 285.

Нил будет лишен 30 процентов гонорара из-за того, что не уложился в лимит полусреднего веса.

В рейтинге полусредневесов американского промоушена Нил занимает седьмое место, Рахмонов - девятое.

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