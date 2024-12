Макгрегор вспомнил победу Рахмонова в UFC и высмеял Белала Мухаммада

Скандально-известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор высмеял действующего чемпиона UFC в полусреднем весе американца Белала Мухаммада, передает Vesti.kz.

Это произошло на турнире UFC 310 после победы казахстанца Шавката Рахмонова над Иеном Гэрри. "Номад" выиграл решением судей и после боя вызвал Белала в октагон, а охрана не хотела пропускать чемпиона.

BRUTAL!! Conor McGregor reacts to UFC security not recognizing Belal Muhammad as he tries to enter the Octagon to face off against Shavkat Rakhmonov. 🤣💀 #UFC310



“Security doesn’t know he’s the champ!!” pic.twitter.com/yvnHvtavnb