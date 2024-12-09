Макгрегор вспомнил победу Рахмонова в UFC и высмеял Белала Мухаммада

Скандально-известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор высмеял действующего чемпиона UFC в полусреднем весе американца Белала Мухаммада, передает Vesti.kz.

Это произошло на турнире UFC 310 после победы казахстанца Шавката Рахмонова над Иеном Гэрри. "Номад" выиграл решением судей и после боя вызвал Белала в октагон, а охрана не хотела пропускать чемпиона.

"Охрана не знает, что он чемпион! Только посмотрите на все это. Охрана не знает, кто он такой! Я даже не удивлен, мать твою! Он не чемпион, а настоящий придурок. Этого маленького придурка едва пропустили к октагону! Они даже не знали, что ты чемпион! Кто этот чертов парень? Кто этот чертов парень, спрашивает охрана?!", - сказал Макгрегор.

BRUTAL!! Conor McGregor reacts to UFC security not recognizing Belal Muhammad as he tries to enter the Octagon to face off against Shavkat Rakhmonov. 🤣💀 #UFC310



“Security doesn’t know he’s the champ!!” pic.twitter.com/yvnHvtavnb — Parry Punch (@ParryPunchNews) December 8, 2024

Эта победа стала седьмой для Рахмонова в UFC и первой в карьере решением судей.