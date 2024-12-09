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UFC
Вчера 21:54
 

Макгрегор вспомнил победу Рахмонова в UFC и высмеял Белала Мухаммада

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Макгрегор вспомнил победу Рахмонова в UFC и высмеял Белала Мухаммада ©UFC

Скандально-известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор высмеял действующего чемпиона UFC в полусреднем весе американца Белала Мухаммада, передает Vesti.kz.

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Скандально-известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор высмеял действующего чемпиона UFC в полусреднем весе американца Белала Мухаммада, передает Vesti.kz.

Это произошло на турнире UFC 310 после победы казахстанца Шавката Рахмонова над Иеном Гэрри. "Номад" выиграл решением судей и после боя вызвал Белала в октагон, а охрана не хотела пропускать чемпиона.

"Охрана не знает, что он чемпион! Только посмотрите на все это. Охрана не знает, кто он такой! Я даже не удивлен, мать твою! Он не чемпион, а настоящий придурок. Этого маленького придурка едва пропустили к октагону! Они даже не знали, что ты чемпион! Кто этот чертов парень? Кто этот чертов парень, спрашивает охрана?!", - сказал Макгрегор.

Эта победа стала седьмой для Рахмонова в UFC и первой в карьере решением судей.

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