МакГрегор сделал заявление о возможном возвращении в UFC

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор МакГрегор высказался о возможном возвращении в клетку, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Последний удар перед переломом. В этом весь я. Взволнован возвращением и желанием доказать, что с моей опорой все в порядке! Марафон - это не спринт", - написал боец под фотографией с третьего боя с американцем Дастином Порье.

Final shot before bracing on the break. All me. Excited to return and prove my support correct! Marathon not a sprint. pic.twitter.com/ZPLdHbyWku