МакГрегор сделал прогноз на бой Махачев - Оливейра за титул чемпиона UFC

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор сделал прогноз на бой между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой, сообщают Vesti.kz.
Бойцы встретятся на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) 22 октября. На кону будет стоять вакантный пояс чемпиона в легком весе. Ранее бразилец был лишен этого титула за перевес во время защиты с Джастином Гэтжи, которую он выиграл в первом раунде.
"Оливейра или Ислам? Оливейра, легко", - написал МакГрегор в Твиттере.
Olly and easily. https://t.co/EdYom0ceAK— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 4, 2022
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