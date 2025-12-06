Макгрегор бросил вызов Махачеву! Конор хочет титульный бой после долгого простоя

Конор Макгрегор (22-6) проявил интерес к поединку с Исламом Махачевым (28-1). Бывший двойной чемпион UFC заявил, что хочет провести бой с действующим доминатором полусреднего дивизиона, сообщают Vesti.kz.

"Я полон мотивации. Сам себя заряжаю – и определенно хочу получить возможность подраться за пояс. Надеюсь, что получу титульный бой в полусреднем весе, чтобы стать чемпионом в трех дивизионах. Это был бы отличный бой, настоящая заруба.

Левша против левши. Я в предвкушении. Посмотрим, что будет дальше. Пора возвращаться в игру", – сказал Макгрегор.

В последний раз Макгрегор появлялся в октагоне ещё в июле 2021 года, когда потерпел поражение от Дастина Порье техническим нокаутом в первом раунде.

Позже ирландец получил 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и сможет вернуться к поединкам только в марте 2026 года.

Напомним, что Махачев был чемпионом UFC в лёгком весе. Впоследствии он перешёл в полусредний дивизион и 15 ноября отобрал титул у австралийца Джека Деллы Маддалены, победив его по очкам в главном событии турнира UFC 322 в Нью-Йорке (США).

Добавим, что в полусреднем дивизионе выступает непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0). Он занимает третье место в этом весе.

