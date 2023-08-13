Макгрегор анонсировал три своих боя в UFC

Конор Макгрегор готовится вернуться в октагон UFC. Ирландский боец раскрыл амбициозные планы на ближайшее будущее, сообщают Vesti.kz.
"Следующий мой бой будет в декабре против Майкла Чендлера, затем встречусь с Джастином Гэтжи за пояс BMF ("Главный мерзавец" - символический титул, появившийся в UFC в 2019 году), а потом мы сделаем трилогию с Нейтом Диасом", - приводит слова Макгрегора MMA Fighting.
Напомним, что последний поединок 35-летний Конор провел в июле 2021 года, когда уступил американцу Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде - тогда Макгрегор сломал ногу.
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