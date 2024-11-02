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Махачев вместо Рахмонова может подраться c другим топовым бойцом UFC

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Махачев вместо Рахмонова может подраться c другим топовым бойцом UFC ©Vesti.kz/Ayan Nessipbekov

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев и Арман Царукян могут провести реванш в главном событии турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (США), передают Vesti.kz со ссылкой на Thesportsrush. 

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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев и Арман Царукян могут провести реванш в главном событии турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (США), передают Vesti.kz со ссылкой на Thesportsrush. 

Первый бой между этими бойцами состоялся в апреле 2019 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал Махачев.

Царукян с той поры успел провести десять поединков, и в девяти из них одержал победы. Его последний бой состоялся в апреле 2024 года, где он победил раздельным решением судей экс-чемпиона Чарльза Оливейру.

 Что касается Махачева, то его предыдущая защита титула состоялась в июне 2024 года, где он успешно отстоял свой пояс, победив удушающим приёмом в пятом раунде Дастина Порье.

Отметим, что Махачева также называют кандидатом на бой с Шавкатом Рахмановым, если боец из России примет решение перейти полусредний вес. Ранее казахстанец лишился боя с Белалом Мухаммадом на UFC 310. 

 

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