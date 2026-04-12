Махачев рассказал о неприятном инциденте в Италии

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев рассказал, что его обокрали в Италии, передают Vesti.kz.

"Вот так я чётко ехал в Италию, но теперь мне не нравится Италия. Как-нибудь вам расскажу, как меня тут подкинули. Остался кошелёк и паспорт. Паспорт вернули хорошие грабители. Самое ценное в чемодане были бутсы. После последней игры подарил Хвича Кварацхелия. Воры, если футбол не ваша тема, то приму обратно. Не стоит переживать, всё нормально, без паники. Коврик тоже остался, больше ничего и не нужно", - написал Махачев в соцсетях.

Напомним, что последний бой Махачев провёл 15 ноября 2025 года, когда дебютировал в полусреднем весе и победил Джека Деллу Маддалену, отобрав у австралийца титул чемпиона UFC. До этого россиянин был чемпионом американского промоушена в лёгком дивизионе.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!