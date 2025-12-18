Махачев проведёт ещё один бой и завершит карьеру: мнение бойца UFC

Американский боец UFC Хоакин Бакли считает, что россиянин Ислам Махачев должен завершить карьеру после возможной победы над американцем нигерийского происхождения Камару Усманом, передают Vesti.kz.

Махачев очень хочет провести бой с Усманом, однако не все болельщики разделяют его энтузиазм: за последние годы Камару заметно утратил прежние позиции.

"Кто бы ни выиграл бой — Ислам или Усман, этому человеку больше нечего доказывать в дивизионе. Если победит Усман, это будет его последний бой, ведь он планирует идти за титулом против Хамзата в реванше. Если победит Ислам, он сказал, что будет удерживать титул долго, но я в это не верю. Если Ислам получит бой, который хочет, это значит, что он не только превзойдёт своего "брата" Хабиба, но и победит одного из величайших — Усмана. Он просто повторит путь Джона Джонса", — отметил Бакли.

Американский боец также подчеркнул: "Что ему ещё делать? Было бы глупо продолжать бои, потому что, на мой взгляд, Ислам не является прирождённым полусредневесом. Это станет очевидным, если он встретится с такими бойцами, как я, Иэн Гэрри или Майкл Моралес".

Joaquin Buckley believes Islam Makhachev should retire after beating Kamaru Usman 😲



"Whoever wins that fight between Islam vs Kamaru can get out of here, because if Usman wins, he’s one and done, because he said he’s moving to get that title against Khamzat for the rematch. If… pic.twitter.com/vBaWK0ylyc — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) December 18, 2025

Напомним, Махачев был чемпионом UFC в лёгком весе. 15 ноября 2025 года дебютировал в полусреднем дивизионе и победил единогласным решением судей австралийца Джека Деллу Маддалену, отобрав у него пояс чемпиона UFC в этом весе.

