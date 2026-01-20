Махачев одержал первую победу в 2026 году: причём за пределами октагона

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе, россиянин Ислам Махачев (28-1) начал 2026 год с престижного индивидуального признания, передают Vesti.kz.

Новое призвание чемпиона

34-летний боец стал лауреатом награды "Лучший сабмишен UFC в 2025 году", о чём сообщила пресс-служба североамериканского промоушена.

Награду Махачеву принес эффектный удушающий приём Д’Арсе, с помощью которого он победил бразильца Ренато Мойкано (20-7) на турнире UFC 311. Этот сабмишен был признан лучшим по итогам всего прошлого года, что стало первой "победой" россиянина в 2026-м — пусть и вне клетки.

The Champ 🏆 🇷🇺 #OnThisDay in 2025: @MakhachevMMA only needed ONE round to submit Renato Moicano!



Relive the moment on @UFCFightPass 📺 pic.twitter.com/kpzMGCu1GN — UFC Europe (@UFCEurope) January 18, 2026

Доминирование Махачева в октагоне

На данный момент Махачев находится на впечатляющей серии из 16 побед подряд в UFC. В общей сложности на его счету 28 побед и всего одно поражение за профессиональную карьеру, что делает его одним из самых стабильных и доминирующих бойцов современности.

Последний выход в "клетку"

Свой последний поединок Ислам провёл на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, где сразился за чемпионский пояс в полусреднем весе. Его соперником стал австралиец Джек Делла Маддалена (18-3). Пятираундовое противостояние завершилось единогласным решением судей в пользу Махачева, который вновь подтвердил статус лидера дивизиона.

