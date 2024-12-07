Махачев и Царукян провели битву взглядов

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев и Арман Царукян провели первую битву взглядов перед турниром UFC 311, передают Vesti.kz.

Боцы встретились лицом к лицу после пресс-конференции, посвященной турниру UFC 311, который пройдет в Лос-Анджелесе (США) 19 января 2025 года. Их бой возглавит ивент.

В 2019 году Ислам победил Армана единогласным решением судей на турнире UFC в Санкт-Петербурге.

Также свою дуэль взглядов провели Умар Нурмагомедов и чемпион UFC в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили.