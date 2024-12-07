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Махачев и Царукян провели битву взглядов

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Махачев и Царукян провели битву взглядов ©UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев и Арман Царукян провели первую битву взглядов перед турниром UFC 311, передают Vesti.kz

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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев и Арман Царукян провели первую битву взглядов перед турниром UFC 311, передают Vesti.kz

Боцы встретились лицом к лицу после пресс-конференции, посвященной турниру UFC 311, который пройдет в Лос-Анджелесе (США) 19 января 2025 года. Их бой возглавит ивент.

В 2019 году Ислам победил Армана единогласным решением судей на турнире UFC в Санкт-Петербурге.

Также свою дуэль взглядов провели Умар Нурмагомедов и чемпион UFC в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили.

Махачев Ислам UFC MMA

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