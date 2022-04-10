Магомед Исмаилов разобрал бой Ян - Стерлинг и назвал победителя

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разобрал поражение Петра Яна в поединке с американцем Алджэмейном Стерлингом на турнире UFC 273, сообщает "Чемпионат". Также Исмаилов поделился мыслями о победах Хамзата Чимаева и Алексея Олейника.

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"Хамзат Чимаев и Гилберт Бернс устроили настоящую войну в клетке! Поздравляю Хамзата с победой. Ударка, давление, характер, держалка - все на месте.

Петр Ян попал под санкции. О всех раундах говорить не буду, последние четыре раунда делим пополам: два за Стерлингом и два за Яном! Под вопросом остается первый раунд. Я решил вырезать все атаки и даже попытки, и вот что получилось. Что мы должны учитывать, а вернее, должны были учитывать судьи!

Во-первых, за кем давление и прессинг в первом раунде! Во-вторых, два последних раунда (чемпионские) предпочтительнее двух начальных!

Итого, как я увидел, первый, четвертый и пятый раунды за Петей! Но в данном случае, как я понимаю, все эти доводы перечеркнули санкции! Другого объяснения этому я не нахожу!

Также хочу поздравить Алексея Олейника, возраст не мешает ему продолжать душить и побеждать", - написал Исмаилов на своей странице во ВКонтакте.

Напомним, сегодня, 10 апреля, во втором личном поединке Стерлинг победил Яна раздельным решением судей и сохранил пояс чемпиона UFC.

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