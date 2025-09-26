Лучший боец UFC высказался о бое против казаха и пообещал нокаут

Лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий (№1 P4P), испанец грузинского происхождения Илия Топурия (17-0) высказался о подготовке к бою, в котором его брат Александр (6-1) сразится против казахстанца Бекзата Алмахана (12-2), передают Vesti.kz.

Поединок состоится в рамках лимита легчайшего дивизиона и пройдёт 22 ноября в Дохе - ивент войдёт в историю как первый турнир крупнейшей лиги ММА на территории Катара.

На пресс-конференции Мадриде (Испания) чемпион лёгкого веса UFC Илия Топурия, который будет секундантом своего брата в этом бою, высоко оценил шансы Александра против Алмахана.

Топурия пообещал, что его брат нокаутирует казаха в UFC

"На первый взгляд поединок выглядит очень сложным, ведь соперник заслуживает уважения и внимания. Но у меня нет ни малейших сомнений в навыках моего брата. Я уверен, что он завершит бой в первом раунде, вижу его очень подготовленным", — цитирует слова Илии Infobae.

Кто такой Александр Топурия?

Для Александра Топурии (6–1) предстоящий поединок станет вторым выступлением под эгидой UFC. Свой дебют он провёл семь месяцев назад — в феврале 2025 года на турнире UFC 312, где в родной Австралии уверенно победил единогласным решением ранее непобеждённого Колби Тикнесса (7–1).

Кто такой Бекзат Алмахан?

Алмахан в последний раз выходил в октагон в мае этого года и тогда одолел Брэда Катону (14-5). В UFC казахстанец дебютировал в марте 2024-го боем против ещё непобеждённого Умара Нурмагомедова (18-1). Несмотря на то что уже в первом раунде Алмахан отправил оппонента в нокдаун, по итогам трёх раундов судьи отдали победу Нурмагомедову. Это поражение стало лишь вторым в его карьере — первое он потерпел ещё в 2020 году при рекорде 3–0.

