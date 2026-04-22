"Легко не бывает". Появилось видео с Шавкатом Рахмоновым

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов откровенно рассказал о своём состоянии, передают Vesti.kz.

Непобеждённый файтер продолжает восстановление после травмы. Видео с одной из тренировок попало в соцсети: на кадрах Шавкат признаётся, что занятия даются ему непросто.

"Тяжело, ё-моё", - говорит он на видео.

- Нет, такое слово нельзя говорить здесь, запрещено, - отвечает оператор за кадром.

"Можно говорить, почему нет, кто сказал? Я буду говорить. Тяжело - легко не бывает", - делится своим мнением Рахмонов.

Напомним, что Рахмонов из-за травмы не выходил в октагон с 7 декабря 2024 года, когда он судейским решением победил ирландца Иэна Гэрри. Ввиду длительного простоя казахстанец потерял место в рейтинге лучших полусредневесов американского промоушена. При этом он имеет идеальный рекорд 19-0.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!