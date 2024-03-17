Легенда UFC возвращается в октагон: есть дата и соперник

Легендарный боец смешанных единоборств из Бразилии Жозе Алдо возвращается в октагон и подерется в главном карде турнира UFC 301, который состоится 4 мая в Рио-де-Жанейро, передают Vesti.kz.

По информации AG Fight, его соперником станет американец Джонатан Мартинес.

У Алдо рекорд в UFC 13-7, у Мартинеса 10-3.

До 12 декабря 2015 года 37-летний Алдо занимал первое место в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound) в официальном рейтинге UFC. Бывший двукратный чемпион лучшего промоушена мира в полулегком весе.

Последний раз в UFC Алдо дрался в августе 2022 года, когда судейским решением уступил грузину Мерабу Двалишвили.

29-летний Мартинес последний бой провел в октябре 2023 года, финишировав во втором раунде соотечественника Адриана Янеза.