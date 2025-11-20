Легенда UFC назвал самого сложного соперника для Махачева: он из Казахстана и идёт 19-0

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ныне комментатор Даниэль Кормье рассказал, кто из бойцов доставил бы наибольшие проблемы новому чемпиону в полусреднем весе Исламу Махачеву (28-1), сообщают Vesti.kz.

По мнению Кормье, самым сложным испытанием для Махачева может стать четвёртый номер дивизиона - казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0).

"Шавкат Рахмонов — это тот парень, о котором я думаю и говорю: "Чёрт, вот это реально безумный бой!" Ислам против Рахмонова. Габариты Рахмонова, борцовские навыки Рахмонова и ударная техника Рахмонова... Вот это бой! Я думал, что Маддалена окажется сложным поединком в карьере Махачева. Он явно доказал, что это не так. Но если бы он сразился с Шавкатом, это, без сомнений, был бы самый трудный бой в его жизни", — цитирует Кормье ESPN MMA.

Напомним, Рахмонов в декабре прошлого года победил Йэна Гэрри, но из-за травмы был вынужден отказаться от чемпионского боя с Белалом Мухаммадом. Казахстанца заменил Джек Делла Маддалена, который в мае отобрал у американца пояс.

Ислам Махачев в минувшие выходные на UFC 322 победил по очкам австралийца и отобрал у него пояс чемпиона в полусреднем весе.

UFC предложил Рахмонову титульный бой: Шавкат дал ответ