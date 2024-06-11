Легенда UFC назвал победителя боя Хабиб Нурмагомедов - Ислам Махачев

Легенда UFC канадский боец смешанных едионборств (ММА) Жорж Сен-Пьер высказался о победителе в гипотетическом поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым, сообщают Vesti.kz.

Хабиб является бывшим чемпионом UFC в легком весе, а Махачев - действующим.

- Бой мечты - Хабиб против Ислама. Кто победит?

- Трудно сказать. Хабиб лучше занимает позицию, лучше добивает на земле, лучше проводит тейкдауны. Сразу должен сказать, я не знаю этих ребят, я не тренировался с ними. Это чисто мой анализ их поединков. С другой стороны, Махачев лучше проводит приемы. Ислам более агрессивный, всегда ищет возможность провести прием. В ударке у Хабиба больше мощи, а Махачев выше ростом и более подвижный, - заявил Сен-Пьер в интервью Tristar Gym.