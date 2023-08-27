Корейский Зомби завершил карьеру после поражения нокаутом в UFC

36-летний южнокорейский боец UFC Чон Чхан Сон по прозвищу Корейский зомби потерпел горькое поражение в главном поединке турнира UFC в Сингапуре, сообщают Vesti.kz.

Он встречался против известного американского полулегковеса 31-летнего Макса Холлоуэя и был нокаутирован в третьем раунде. Видео нокаута можно посмотреть здесь.

После боя Корейский зомби объявил о завершении карьеры.

Чон Чхан Сон выступал на профессиональном уровне с 2007 по 2023 год. Известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций, как UFC, Pancrase, WEC, Deep, World Victory Road. Был претендентом на титул чемпиона UFC в полулегком весе.

Ушел из ММА с рекордом 17-8.

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