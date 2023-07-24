Контракт с UFC закончился. Жалгас Жумагулов сделал заявление о карьере

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-9) заявил об окончании контракта с UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В последнем поединке в самом престижном промоушене он проиграл раздельным решением судей американцу Джошуа Вану (8-1). Их бой прошел в июне на турнире UFC Fight Night в Джексонвилле (Флорида, США).

"У меня все хорошо. Залечил свою травму. Скоро возобновлю тренировки. Контракт с UFC у меня закончился. Хотел бы выступить в нашей лиге NFC чисто для наших казахстанских болельщиков. Слышал, что Нурбек Карабала (президент Naiza - Прим. Ред) говорил, что сделал все возможное, чтобы я выступил в их лиге. В принципе я с ним поговорил. Озвучил сумму но не заряжал, сказал сколько мне платили в UFC. Пусть столько же заплатят, и я готов.

Предложений очень много поступает, но я хотел бы выступить в казахстанской лиге чисто для наших болельщиков. Я готов выйти в октябре или ноябре. Соперник - не имеет значения. Кого дадите, с тем и буду драться", - заявил он в сторис своего Instagram.