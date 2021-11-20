Контракт уже на руках. Появились подробности по третьему бою Шавката Рахмонова в UFC

Появились подробности по третьему поединку казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова (14-0) в UFC, сообщают Vesti.kz.

Ранее появилась информация, что следующим соперником Рахмонова станет Карлстон Харрис (17-4) из Гайаны. Сам бой состоится 5 февраля.

По данным телеграм-канал "Вестник MMA", бойцы уже получили контракт, им осталось его подписать.

"Бой Шавката Рахмонова (UFC 2-0) и Карлстона Харриса (UFC 2-0) находится в разработке и может состоятся на турнире UFC, который пройдет пятого или шестого февраля. По нашей информации, контракты на поединок уже на руках у бойцов и после их подписания, бой будет официально анонсирован", - пишет источник.

Напомним, Рахмонов провел два боя в UFC и в обоих одержал победы. В дебюте он досрочно победил бразильца Алекса Оливейра, а затем задушил другого бразильца Мишеля Празереса.