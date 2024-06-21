Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC
Комментарии

Конора уличили во лжи: он ответил матом и выложил фото своей травмы

Конора уличили во лжи: он ответил матом и выложил фото своей травмы
©depositphotos.com/thenews2.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор отреагировал на слова бывшего бойца промоушена Чейла Соннена, выразившего сомнения по поводу его травмы, из-за которой отменили бой с американцем Майклом Чендлером, передают Vesti.kz.

Соннен заявил, что не верит в травму Макгрегора и считает ситуацию весьма сложной. По его мнению, те, кто говорит от имени Конора, не стремятся что-либо скрывать, но истина всегда становится известной.

Конор, в свою очередь, обматерил Соннена в соцсетях и выложил фото своей травмы.

Поединок Макгрегора и Чендлера должен был стать главным событием турнира UFC 303, который пройдет 30 июня в Лас-Вегасе (США). Однако из-за травмы ирландца этот бой был снят с карда номерного турнира.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
МакГрегор Конор UFC MMA

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 22:21
UFC
©depositphotos.com/thenews2.com Конора уличили во лжи: он ответил матом и выложил фото своей травмы
Сегодня , 19:06
UFC
©UFC Казаху указали на главный недостаток после исторической победы в UFC
Вчера , 09:20
UFC
©instagram.com/asu_zulfikar57/ Асу Алмабаев вошел в топ-15 мирового рейтинга
Вчера , 05:51
UFC
©Dar Team Асу Алмабаева встретили в Алматы после исторического боя
19 июня, 15:41
UFC
©instagram.com/asu_zulfikar57/ Найдено объяснение отсутствию Алмабаева в топ-15 UFC после исторического боя
19 июня, 10:13
UFC
©Vesti.kz/Turar Kazangapov Рахмонов "стал" угрозой для "Гладиатора" из UFC
18 июня, 19:39
UFC
©instagram.com/khamzat_chimaev/ Хамзат Чимаев узнал плохие новости после снятия с боя
18 июня, 15:30
UFC
©instagram.com/islam_makhachev Махачев опасен Рахмонову? Исламу вынесли вердикт
18 июня, 13:48
UFC
©UFC Чимаев завершит карьеру? Менеджер сделал заявление после его госпитализации
18 июня, 12:50
UFC
©UFC Историческая победа Алмабаева не впечатлила UFC. Подробности
17 июня, 19:22
UFC
©UFC Чимаев сделал первое заявление после своей госпитализации
17 июня, 09:05
UFC
©UFC Казах бросил дерзкий вызов звезде UFC: он вырубал экс-чемпиона и бился за пояс
17 июня, 08:15
UFC
©Vesti.kz, Турар Казангапов Рахмонов встретится с чемпионом UFC уже в июле? Есть хорошие новости
16 июня, 23:51
UFC
©Vesti.kz/Ayan Nessipbekov Стала известна реакция Махачева на исторический успех Алмабаева
16 июня, 21:47
UFC
©UFC Казах из UFC узнал независимый вердикт на свой исторический бой
16 июня, 15:56
UFC
©instagram.com/asu_zulfikar57 Казах из UFC сделал смелое заявление после исторического достижения
16 июня, 13:08
UFC
©Кадр из видео В России прокомментировали исторический триумф казаха в UFC
16 июня, 12:38
UFC
©Кадр из видео Казахстанский эксперт разобрал третью победу Алмабаева в UFC
16 июня, 12:16
UFC
©Кадр из видео Видео досрочного поражения казаха из UFC
16 июня, 11:58
UFC
©Кадр из видео Сабмишеном завершился бой казаха из Китая на турнире UFC
16 июня, 10:29
UFC
©Кадр из видео Жуткой травмой закончился главный бой на турнире UFC с участием казаха
16 июня, 09:56
UFC
©Кадр из видео Алмабаеву вынесли вердикт за третий бой в UFC
16 июня, 08:44
UFC
©Кадр из видео Казах из UFC узнал цену третьей победы в лучшей лиге мира
16 июня, 08:25
UFC
©Кадр из видео Асу Алмабаев назвал следующего соперника в UFC
16 июня, 08:04
UFC
©Кадр из видео Неожиданным исходом завершился исторический бой казаха в UFC
16 июня, 00:06
UFC
©instagram.com/asu_zulfikar57/ Прямая трансляция боя Асу Алмабаева в UFC
15 июня, 10:52
UFC
©UFC Прямая трансляция исторического поединка казаха в UFC
14 июня, 21:56
UFC
©Кадр из видео Казах из UFC прошел взвешивание перед историческим боем
14 июня, 16:01
UFC
©Кадр из видео Казах из UFC высказался о желании завязать со спортом
14 июня, 13:09
UFC
©UFC Отрыв Рахмонова, сорванные бои и утраченная аура. Как Чимаев лишился хайпа и что его ждет дальше?

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus