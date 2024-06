Конора уличили во лжи: он ответил матом и выложил фото своей травмы

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор отреагировал на слова бывшего бойца промоушена Чейла Соннена, выразившего сомнения по поводу его травмы, из-за которой отменили бой с американцем Майклом Чендлером, передают Vesti.kz.

Соннен заявил, что не верит в травму Макгрегора и считает ситуацию весьма сложной. По его мнению, те, кто говорит от имени Конора, не стремятся что-либо скрывать, но истина всегда становится известной.

Конор, в свою очередь, обматерил Соннена в соцсетях и выложил фото своей травмы.

Chael shut your pie hole, hoe. You tap from ground and pound. pic.twitter.com/456tZnEnYI