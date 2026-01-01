Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Конор Макгрегор анонсировал своё возвращение в UFC: есть дата и место

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вновь подогрел интерес к своему возможному возвращению в октагон, сообщают Vesti.kz.

Ирландский боец опубликовал в социальных сетях ролик, который дает однозначный намёк на его долгожданный бой. Макгрегор нацелен на супертурнир UFC White House, который состоится 14 июня возле Белого дома (Вашингтон, США).

В прошлом году Макгрегор должен был возглавить турнир UFC 303 и провести бой с Майклом Чендлером. Однако последний момент ирландец отказался от поединка, сославшись на микротравму.

В двух последних поединках Магрегор дрался с Дастином Порье, дважды проиграл. В последней схватке в 2021 году всё завершилось страшной травмой — переломом ноги.


