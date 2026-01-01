Конор Макгрегор анонсировал своё возвращение в UFC: есть дата и место

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вновь подогрел интерес к своему возможному возвращению в октагон, сообщают Vesti.kz.

Ирландский боец опубликовал в социальных сетях ролик, который дает однозначный намёк на его долгожданный бой. Макгрегор нацелен на супертурнир UFC White House, который состоится 14 июня возле Белого дома (Вашингтон, США).

Conor McGregor reposted this to his story 👀



“June 14, 2026. The Return.” pic.twitter.com/XE5MlFguT1 — Championship Rounds (@ChampRDS) December 30, 2025

В прошлом году Макгрегор должен был возглавить турнир UFC 303 и провести бой с Майклом Чендлером. Однако последний момент ирландец отказался от поединка, сославшись на микротравму.

В двух последних поединках Магрегор дрался с Дастином Порье, дважды проиграл. В последней схватке в 2021 году всё завершилось страшной травмой — переломом ноги.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!