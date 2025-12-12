В команде Рахмонова намекнули на следующего соперника в UFC

Команда непобежденного казахстанца в UFC Шавката Рахмонова (19-0) опубликовала пост в соцсетях, обратившись к фанатам смешанных единоборств с интригующим вопросом, сообщают Vesti.kz.

В публикации представлен коллаж из видео с эпизодами Рахмонова в октагоне и еще одного бойца полусреднего веса Хоакина Бакли.

Ранее американец, занимающий десятое место в дивизионе, бросил вызов Рахмонову, который располагается на четвертой строчке.

"Что-то намечается, нет?" — гласит публикация.

Стоит отметить, что последний бой Рахмонов провёл в декабре 2024-го, тогда по итогам пяти раундов он победил ирландца Иэна Гэри (16-1). После этого поединка у Шавката обострилась травма, из-за которой он пропустил большую часть года.

Казахстанец не раз заявлял, что планирует вернуться на ринг в ноябре-декабре 2025-го. Однако, судя по всему, его планы на выступления в UFC претерпели изменения.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!