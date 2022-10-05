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Новости спорта MMA UFC

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Когда дебют? Три казаха рвутся в UFC и уже близки к мечте

Когда дебют? Три казаха рвутся в UFC и уже близки к мечте
©NAIZA

В 2022 году в лучшей бойцовской лиге мира UFC дебютировал этнический казах Кайсар Махсат (9-1), а актюбинец Сергей Морозов (18-5) и непобежденный полусредневес Шавкат Рахмонов (16-0) заключили новые соглашения с промоушеном. Но вот подписаний новых файтеров, которые будут представлять Казахстан, не было. Корреспондент Vesti.kz - о том, кто из казахстанцев имеет высокие шансы попасть в UFC в ближайшее время.

В других топовых лигах сейчас выступает немало казахстанцев. Они дерутся в лучших российских промоушенах, в ONE Championship, являются звездами у себя на родине, чемпионами в лиге Хабиба Нурмагомедова и не только. Но вот ближе к UFC из казахстанцев все же другие спортсмены, которые не относятся к вышеупомянутым категориям. У двоих из них уже были отличные шансы дебютировать в UFC в этом году.

Речь идет о трех бойцах наилегчайшей весовой категории, и это единственный минус для казахстанских болельщиков. Ведь такой "взрыв" в одной весовой категории рано или поздно может стать проблемой: не захотят драться друг с другом, а если кто-то и станет чемпионом, то другие могут забыть о максимальных амбициях, ведь казахский менталитет таков, что драться со своим на чужбине никто не захочет, даже за пояс.

Итак, давайте перейдем к именам - это Азат Максум (15-0), Арман Ашимов (12-3-1) и Асу Алмабаев (16-2). В июне менеджер Саят Абдрахманов в одном из интервью рассказал о сорвавшемся дебюте непобежденного Максума. Как выяснилось, перелом руки испортил все планы 27-летнего файтера, и теперь многое зависит от восстановления спортсмена. Этой осенью Азат уже мог дебютировать в UFC, если бы не повреждение.

15-0 и чемпионский опыт. Что известно о кандидате на попадание в UFC из Казахстана

Ашимов - это настоящий любимец ценителей смешанных единоборств из Казахстана. 30-летний файтер выиграл семь из 12 боев нокаутом и прекрасно знает, каково отправлять оппонентов на канвас. За последнее время он успел подраться даже в кулачных боях, а вот в ММА не бился уже год. 

Про Ашимова и UFC говорят уже несколько лет, но казалось, что об этом уже пора забыть. Однако в августе сам Арман рассказал, что должен был дебютировать в промоушене на 275-м номерном ивенте в Сингапуре, который состоялся 11 июня. Но в итоге соперник из Китая отказался биться с казахом, попросив другого соперника. Также Ашимов выразил надежду, что уже в сентябре-октябре Саят организует ему другой бой в UFC, но пока новостей об этом нет, а октябрь уже в самом разгаре.

28-летний Алмабаев продолжает успешно выступать в BRAVE CF и уже является одним из главных претендентов на пояс. Серия из 12 побед растянулась уже на пять с лишним лет, и успешное выступление в одной из лучших лиг Азии - доказательство того, что Асу готов к UFC. Возможно, что сначала казахстанец должен будет завоевать пояс в BRAVE, но сомнений в том, что он попадет в UFC, практически нет.

Будем надеяться, что уже в скором времени хотя бы один из этих трех бойцов попадет в UFC, а чуть позже присоединятся и остальные. Бойцовский интеллект Максума, тяжелые удары Ашимова и доминирование Алмабаева точно пришлись бы фанатам по душе. 

Напомним, что в настоящий момент Казахстан в UFC представляют пять атлетов.

Фото: UFC (1), BRAVE CF (2, 4), NAIZA (3)©️

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Метки:
MMA UFC Максум Азат Абдрахманов Саят Казахстан Алмабаев Асу Нурмагомедов Хабиб Рахмонов Шавкат Морозов Сергей Кайсар Махсат

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