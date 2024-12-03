"Кинопоиск" покажет бой Рахмонов - Гэрри в прямом эфире: что еще нужно знать о трансляциях UFC? ©

8 декабря состоится одно из самых ожидаемых событий в казахстанском спорте – бой Шавката Рахмонова (18-0) против Иэна Гэрри (15-0) в UFC. Казахстанско-ирландское противостояние двух непобежденных бойцов пройдет в рамках соглавного события вечера на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Вы сможете посмотреть бой Рахмонов – Гэрри и другие топовые поединки UFC 310 в высоком качестве на любом устройстве в приложении "Кинопоиск" - на смарт-ТВ, ноутбуке или телефоне. Помимо трансляций в прямом эфире, в приложении будет доступна возможность посмотреть бои в записи.

Корреспондент Vesti.kz рассказывает о фактах вокруг предстоящего поединка и прямой трансляции турнира.

В актуальном рейтинге полусреднего дивизиона UFC 30-летний Шавкат занимает третье место, а 27-летний Гэрри находится на седьмой позиции. Они оба не знают поражений. В лучшей лиге мира Рахмонов одержал шесть побед в шести боях за четыре года, а у Гэрри за три года восемь выигрышей в восьми поединках.

Преимуществом Шавката является его природная сила, талант и постоянная работа над собой. Он финишировал каждого оппонента на своем пути, одержав 18 досрочных побед в 18 боях. Изначально казахстанец готовился к титульному поединку с чемпионом(24-3-0-1) в эту же дату. Однако американский палестинец слетел с боя из-за травмы. Так Шавкат лишился первого мэйн-ивента в карьере и возможности стать обладателем пояса UFC.

Но на замену вышел Гэрри, для которого нет авторитетов. Он намеревается как можно скорее дойти до титула UFC и примерить на себя звание чемпиона. Сначала планировалось, что ирландец подерется с другим представителем топ-10 дивизиона – американцем Хоакином Бакли (20-6) – на турнире 15 декабря. Но матчмейкеры UFC не смогли договориться с другими соперниками на замену Шавкату, и в итоге они перестроили свои планы.

Эти бойцы действительно знают друг друга по совместным тренировкам в зале Kill Cliff FC (штат Флорида, США). Еще полтора года назад они тренировались бок о бок, стояли в парах во время спаррингов, внимательно впитывали в себя советы и подсказки их общего тренера – Генри Хуфта. То, что бойцы знают друг друга, и у них есть определенная предыстория, делает этот бой еще более интересным.

Взгляните на архивные кадры совместной работы двух будущих соперников - Рахмонова и Гэрри:

В этом бою на кону не будет титула, но он будет рассчитан на пять раундов. Шавкат еще никогда не дрался полные три раунда, а дольше всего задержался в октагоне с, задушив его спустя 14 минут и 17 секунд. Гэрри же однажды бился все пять раундов, еще до попадания в UFC, а также шесть раз проходил через всю дистанцию в три раунда.

Сможет ли Иэн стать первым, кто не позволит Шавкату себя финишировать? Или же Шавкат станет первым, кто нанесет поражение ирландцу? Перед нами сейчас много интригующих вопросов, и всем нам не терпится узнать на них ответы.

У топового казахстанского бойца и одноклубника Шавката Фаниля Рафикова (24-6) есть свое мнение по предстоящему бою. Он не сомневается в успехе своего товарища:

"Ударная техника у Гэрри, в принципе, хорошая, а вот навыки в борьбе и партере - среднестатистические. Перед крайнем боем он проходил тренировочный лагерь в Бразилии, с Чарльзом Оливейрой, в Shooto Boxing. Он подтянул свои навыки на должный уровень. Но на данный момент, я думаю, ему навыков не хватит соперничать с Шавкатом в борьбе, внизу, на нулевом этаже. Я не вижу, что у Гэрри что-то получится. Поэтому считаю, что бой продлится до первого перевода Шавката", - уверен он.

Бой пройдет на T-Mobile Arena

А вот эксперт Айдар Махметов отметил, что Гэрри станет сложнейшей оппозицией в карьере непобежденного казахстанца. Он привел несколько аргументов в пользу этого.

"Это будет самый сложный бой в карьере Шавката, потому что Гэрри - непобежденный, 8-0 в UFC против 6-0. Бой между самыми главными проспектами полусреднего веса UFC. У них еще и соперники были общие в предыдущих боя. Тот же самый Джефф Нил, с которым Гэрри прошел всю дистанцию, выиграл в напряженном конкурентном бою, а Шавкат победил Нила за некоторое время до конца боя удушающим в стойке, но и у него был непростой бой с ним. Тот же самый Нил Мэгни, с которым Иэн прошел всю дистанцию, и которого Шавкат прошел досрочно. Через соперников сложно сказать, этот треугольник не работает в ММА. В любом случае, это показатель того, что Гэрри выше уровнем, чем все остальные соперники. Поэтому он будет самым сложным соперником Шавката", - заключил Махметов.

Это самая большая проверка для обоих бойцов. Шавкат и Иэн привыкли побеждать, у них чемпионские амбиции, большие надежды фанатов. Но один из них покинет клетку в непривычном статусе проигравшего, если, конечно, поединок не завершится вничью, что крайне маловероятно.

Вы сможете посмотреть бой Рахмонов – Гэрри и другие топовые поединки UFC 310 в высоком качестве на любом устройстве в приложении "Кинопоиск" - на смарт-ТВ, ноутбуке или телефоне. Помимо трансляций в прямом эфире, в приложении будет доступна возможность посмотреть бои в записи.

Бой между Рахмоновым и Гэрри пройдет в воскресенье, 8 декабря, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Главный кард UFC 310 начнется в 08:00 по казахстанскому времени, а приблизительное время начала боя Рахмонов – Гэрри – 09:30.

Не пропустите бой Шавката Рахмонова 8 декабря на "Кинопоиске". Смотрите прямую трансляцию и болейте за нашего чемпиона!

Фото: Vesti.kz, Турар Казангапов (1,2,3), "Кинопоиск" (4)©️