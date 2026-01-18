Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
UFC
Сегодня 09:35
 

Казахстанца с 19-0 назвали самым сложным вызовом для Махачева

Казахстанца с 19-0 назвали самым сложным вызовом для Махачева

Экс-чемпион ACA россиянин Альберт Туменов заявил, что самым сложным вызовом для чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева (28-1) на данный момент является непобеждённый казахстанский боец Шавкат Рахмонов (19-0), передают Vesti.kz.

Экс-чемпион ACA россиянин Альберт Туменов заявил, что самым сложным вызовом для чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева (28-1) на данный момент является непобеждённый казахстанский боец Шавкат Рахмонов (19-0), передают Vesti.kz.

Наиболее опасный оппонент для Махачева

"Считаю, что наиболее хорошим и опасным оппонентом для Ислама может стать Рахмонов. Он самый опасный из всех. Камару Усман уже в возрасте, не знаю, какая у него сейчас форма. Если захотят, Рахмонову спокойно сразу дадут этот бой. Но я слышал информацию, что ему ещё предстоит провести один поединок. После тяжелой травмы и простоя, наверное, это правильно. Шавкат ещё молодой, может идти не спеша к поясу. Если свести его с Махачевым сейчас, кто-то скажет, что он не заслужил, но большинство фанатов будут рады", – рассказал Туменов в интервью MMA.Metaratings.ru.

Рахмонов не выходил в октагон в 2025 году из-за травмы. Последний раз казахстанец дрался 7 декабря 2024-го, когда по очкам победил ирландца Иэна Гэрри. 

Махачев 15 ноября 2025-го дебютировал в полусреднем весе и завоевал титул чемпиона UFC, победив единогласным решением судей австралийца Джека Деллу Маддалену. До этого россиянин был чемпион UFC в лёгком весе.

