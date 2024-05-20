Казахстанского бойца отправили в UFC

Президент промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев в интервью Youtube-каналу NAIZA TV оценил перспективы бойца из Казахстана Алиби Идриса (10-0) в UFC, передает Vesti.kz.

После яркой победы над бразильцем Эррисоном да Сильвой на турнире NAIZA 56, казахстанский боец Алиби Идрис поднялся в ТОП-60 лучших бойцов мира в наилегчайшем весе по версии авторитетного сайта fightmatrix.

"Мое мнение, что Алиби надо в UFC. Он этот дивизион усилит, сделает его более интересным. Парень отлично разговаривает: сейчас, если ему задачу поставить, он и английский подтянет. Он очень жизнерадостный, очень бодрый. У него большая аудитория. Потому что человек, который много дрался у себя в стране, уже заходит в UFC с аудиторией - за него будут болеть. Мы же другим примеры знаем: когда человек ничего не выиграл, туда - попал и все", - говорит Гаджиев.

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