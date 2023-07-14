Казахстанский боец сделал вес перед дебютом в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум (16-0) успешно прошел взвешивание перед дебютом в UFC, сообщают Vesti.kz.

Утром в воскресенье, 16 июля, он дебютирует в самом популярном мировом промоушене. Его соперником будет опытный американский боец Тайсон Нэм (21-13-1). Сам бой состоится на турнире UFC on ESPN 49 (UFC Vegas 77), который пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Лимит наилегчайшего веса, в котором будет выступать в UFC Максум, составляет 57,606 килограмма. Казахстанец в него уложился, показав на весах 57,152 килограмма.

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