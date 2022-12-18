Казахстанский боец рассказал, куда потратит гонорар за третью победу в UFC

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов ответил на вопрос о том, куда потратит гонорар за бой c американцем Джорни Ньюсоном. Его слова приводит Sports.ru.

"Гонорар звучит громко, но на самом деле раздать долги, отдать тренерам, менеджером и остаётся немного на жизнь. На какие-то большие покупки почти не остаётся. Здесь в Америке большие растраты, подготовка очень дорого стоит", - сказал Морозов.

Напомним, Морозов победил Ньюсона единогласным решением судей. Для казахстанца эта победа стала третьей в UFC.

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