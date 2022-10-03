Казахстанский боец поделился хорошей новостью перед следующим боем в UFC

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов (18-5) анонсировал свой отъезд в США для подготовки к следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

17 декабря казахстанец встретится с Джурни Ньюсоном (10-3). Поединок станет первым для Морозова по новому контракту с организацией. Подробнее о сопернике Сергея можно прочитать здесь.

"Продлили рабочую визу. Майами, жди", - написал Морозов у себя в Instagram.

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