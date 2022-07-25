Казахстанский боец Морозов получил новый контракт от UFC. Подробности

Менеджер Саят Абдрахманов в интервью Youtube-каналу UNDERDOG прокомментировал ситуацию с новым контрактом Сергея Морозова (18-5) с UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Контракт (с UFC) закончился, уже прислали новый контракт. Теперь дело за Серегой - как он решит, что дальше.

- Контракт на четыре боя?

- Да.

Напомним, свой последний бой по контракту с UFC Морозов провел на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США), где одержал победу над бразильцем Раулианом Пайвой.

В четырех поединках в UFC казахстанец одержал две победы - над Халидом Тахой и Пайвой, а также дважды проиграл удушением - Умару Нурмагомедову и Дугласу Сильве де Андраде.

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