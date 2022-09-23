Казахстанка из UFC решила попробовать себя в боксе

Казахстанка из UFC Мария Агапова (10-4) решила попробовать себя в боксе, сообщает корреспондент Vesti.kz. В последнем бою в рамках самого престижного промоушена Агапова потерпела поражение от канадки Джиллиан Робертсон (11-7).

"Набираю клиентов для групповых и приватных тренировок по боксу. Пишите в директ, кто хочет заниматься. Начинаем с понедельника", - написала Агапова в своем Instagram.

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Напомним, для Агаповой это был пятый бой в UFC. Ранее 25-летняя казахстанка выиграла два боя в UFC, а еще в двух потерпела поражение.