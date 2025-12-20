Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
UFC
Сегодня 08:15
 

Казахстанец узнал следующего соперника в UFC

  Комментарии

Казахстанец узнал следующего соперника в UFC ©instagram.com/nurgozhay_diyar/

Казахстанский боец UFC Дияр Нургожай (10-2) получил имя следующего соперника, им станет дебютант из Бразилии, сообщают Vesti.kz

Как сообщает авторитетный инсайдер Марсель Дорфф, Нургожай проведет следующий бой 7 марта 2026 года на турнире UFC 326 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его оппонентом станет представитель Бразилии Рафаэл Тобиас (14-1).

Напомним, Дияр Нургожай уже дважды выходил в октагон UFC, однако оба поединка завершились для него поражениями сабмишном. В марте он уступил во втором раунде бразильцу Брендсону Рибейро (17-9), а в августе был финиширован в первом раунде кыргызстанцем Ураном Сатыбалдиевым (9-1).

Для Рафаэла Тобиаса предстоящий бой станет дебютом в UFC — недавно бразилец подписал контракт с крупнейшим ММА-промоушном мира.

