Казахстанец получил нового соперника в UFC. Ему предстоит бой с мощным нокаутером

Казахстанский боец UFC Николай Веретенников (12-5) узнал имя соперника по второму бою в лучшей лиге мира. 16 февраля 2025 года, в рамках турнира в Лас-Вегасе (Невада, США), 34-летний полусредневес подерется с 26-летним американцем Билли Гоффом (9-3). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о новом оппоненте казахстанского файтера.

Опытный боец дебютировал в UFC в августе этого года, выйдя на замену против непобежденного американца Дэнни Барлоу (9-0). В итоге Веретенников дал трудный бой небитому оппоненту, проиграв лишь раздельным решением судей.

Теперь, спустя шесть месяцев, Николай проведет второй бой в промоушене. И вновь в оппонентах будет американец, но на сей раз уже Гофф.

Веретенникова и Гоффа объединяет то, что оба проиграли последние бои. Если Веретенников решением уступил Барлоу, то Гофф в мае решением проиграл(9-1). Но для Билли это был уже второй поединок в UFC. Он дебютировал в лиге в августе прошлого года, в первом раунде нокаутировав японца(6-3).

Еще общее у них то, что оба пробовали себя на Претендентской серии Даны Уайта (DWCS). Но если Николай в 2021 году проиграл решением непобежденному Майклу Моралесу, то Гофф попал в UFC как раз благодаря DWCS. Он победил нокаутом в первом раунде израильского бойца русского происхождения Шимона Смотрицкого.

Всего Гофф провел 12 профессиональных боев, в которых одержал девять побед и потерпел три неудачи. Семь из девяти побед он одержал нокаутом. Билли любит идти в размены и активно проявляет себя в стойке. При этом, он может навязать и борьбу, что он демонстрировал в боях против Смотрицкого и Уотерса.

Но на стороне Веретенникова опыт, в том числе чемпионский в других лигах, и характер. Его не смогли удосрочить непобежденные Моралес и Барлоу, а во втором случае он и сам был близок к победе. Поэтому в этом поединке у Николая будут неплохие шансы на победу.

Напомним, что Веретенников является уроженцем Украины, который в младенчестве переехал в Щучинск (Акмолинская область), а затем жил в Сарыагаше (Туркестанская область) и Астане. В 2015 году переехал в США, где живет по сей день. Еще больше фактов о нем можете прочитать здесь:

От работы в ночном клубе Астаны до двух поясов в США. Еще один казахстанец дебютирует в UFC